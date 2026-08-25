Yo Soy Castings 2026: ¡Venezolano de 18 años, radicado en Perú hace 7 años, apuesta por Serj Tankian!

Braille Avilán llegó por primera vez a los castings de Yo Soy 2026 con una historia de esfuerzo detrás. El joven de 18 años nació en Venezuela, pero radica en Perú desde hace siete años. Actualmente se prepara para dar sus primeros pasos como director técnico de equipos de fútbol, una capacitación que ya culminó.

Su pasión por la música también está presente desde pequeño. Tras comenzar escuchando y cantando baladas y pop, encontró en el rock el género que más disfruta y decidió asumir el reto de interpretar a Serj Tankian, vocalista de System of a Down.

Durante su audición, Braille consiguió sorprender al jurado con un timbre cercano al del cantante y una gran energía sobre el escenario. Sin embargo, recibió una importante recomendación: trabajar las partes más intensas de la interpretación, ya que en algunos momentos reemplazaba el canto por los gritos y perdía precisión.

También le señalaron que debía mejorar la pronunciación en inglés y controlar mejor su energía para evitar que esta afectara su afinación.

Braille aceptó el reto y se comprometió a tomar clases de canto. Su promesa convenció al jurado y consiguió el sí para avanzar a la siguiente ronda.

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