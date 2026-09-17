Yo Soy Conciertos 2026: ¡Conoce a los 3 sentenciados y los 5 salvados de la primera noche de conciertos!

Tras las presentaciones de los ocho primeros imitadores en la etapa de conciertos de Yo Soy, el jurado dio a conocer su veredicto y reveló quiénes son los tres participantes que se van a sentencia, con posibilidad de quedar eliminados de la competencia, y los cinco que continúan en carrera dentro de la competencia.

Los tres sentenciados son los imitadores de:

Miley Cyrus

Miki González

Ricardo Arjona

Por otro lado, los cinco imitadores que lograron salvarse son los que representan a:

Camila Cabello

Los Panchos

Leo Dan

Adrián Barilari

Héctor Lavoe

¿Los tres sentenciados lograrán salvarse? ¿Cómo les irá a los cinco salvados en la siguiente etapa de los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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