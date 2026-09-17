Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Ricardo Arjona” canta “Historia de un taxi” en su primer concierto

Emanuel Ugaz cantó como el cantautor de fama mundial Ricardo Arjona el tema “Historia de un Taxi” en el escenario de Yo Soy. Desde el inicio, buscó meterse en el papel del artista, sentándose sobre una maleta y narrando la anécdota de la canción con mucho detalle y entrega, capturando la atención de todo el público.

Carlos Alcántara le señaló que le sobró “acting”, por lo que le aconsejó bajar un poco el nivel de los gestos y trabajar el timbre, que se le fue en algunos momentos de la presentación, ya que esperaba una interpretación más calmada de parte de Emanuel como Arjona.

Maricarmen Marín, por su lado, reconoció que es un gran cantante por su lindo timbre de voz, pero notó que al final de algunas frases se alejaba del estilo del artista y presentaba ciertas desafinaciones, algo que podría trabajar de cara a su próxima presentación.

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