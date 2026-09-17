Yo Soy Conciertos 2026: Imitadores de “Los Panchos” maravillan al jurado con el tema “Sin Ti”

Piero Romero, Sebastián Cox y Juan Diego Cox emocionaron a todos los presentes en la competencia de Yo Soy, imitando al trío musical mexicano “Los Panchos” con el sentido tema “Sin Ti“. Cada uno, caracterizado junto a su guitarra, deleitó al público con su presentación y luego recibió los comentarios del jurado.

Carlos Alcántara comentó que es un grupo que ha mejorado constantemente en cada etapa y que, sobre todo, ha madurado bastante, por lo que los felicitó por tremenda presentación.

Maricarmen Marín, por su lado, fue directa al decir: “Se siente, se percibe y conecta“, dejando claro que lograron transmitir emoción a la audiencia.

Ricardo Morán también destacó su notable performance, aunque les hizo una observación: deben diferenciarse más entre ellos, ya que cada miembro de Los Panchos tiene una personalidad propia en el escenario, y eso ayudaría a que se aprecien más matices en la actuación.

¿Lograrán Piero, Sebastián y Juan Diego marcar esa diferencia entre personajes en su próxima presentación? ¿Cómo les irá conforme avance la competencia? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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