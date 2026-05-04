Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Amy Winehouse apunta directo a Raphael!

Amy Winehouse, regresó a la competencia con un mensaje claro: no volvió para adaptarse, volvió para dominar.

Su video de presentación dejó ver a una artista más segura, frontal y decidida. “No vine a caerle bien a nadie”, advirtió, marcando distancia desde el inicio y posicionándose como una de las retadoras más firmes de la noche.

Lejos de esquivar retos, fue directo al punto: eligió enfrentar al consagrado Raphael, uno de los competidores más sólidos del programa. La decisión no solo elevó la tensión, sino que dejó claro que su regreso apunta a lo más alto.

El careo entre ambos anticipa una batalla de alto nivel, donde la seguridad de Amy Winehouse se medirá frente a la fuerza escénica y experiencia de Raphael.

La noche ya promete: actitud, riesgo y una elección que podría cambiar el rumbo de la competencia.

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