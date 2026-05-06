Yo Soy GRANDES BATALLAS: Batalla de estilos entre Manolo Otero y Gilberto Santa Rosa

La tercera batalla de la noche enfrentó a Manolo Otero y Gilberto Santa Rosa en un duelo cargado de romanticismo y complicidad. Antes de iniciar su presentación, el imitador español aseguró estar listo para el desafío y sorprendió al elegir al consagrado salsero.

“Puede ser un gran amigo mío, uno que se está haciendo el disimulado”, comentó entre bromas antes de llamar al escenario a Gilberto Santa Rosa.

El momento también estuvo acompañado de humor y camaradería entre ambos participantes. “Que se le cae el bigote de vez en cuando”, bromeó Manolo Otero antes del duelo,.

Con esta batalla, la competencia continuó elevando el nivel entre consagrados y retadores, quienes buscan quedarse con una de las codiciadas sillas del programa.

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