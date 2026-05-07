Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Carmencita Lara regresó decidida a destronar a Andy Montañez!

La competencia continúa elevando su nivel y los imitadores históricos siguen regresando para reclamar un lugar entre los consagrados. Esta vez fue el turno de la imitadora de Carmencita Lara, quien reapareció en el escenario decidida a demostrar que aún tiene mucho por dar.

Durante su video de presentación, Carmencita Lara recordó que anteriormente obtuvo un voto favorable de Ricardo Morán en una batalla pasada, aunque finalmente el nuevo jurado eligió a Alejandra Guzmán como ganadora. Lejos de desanimarse, aseguró que volvió más preparada y sin temor a las exigencias del jurado.

Con mucha seguridad, anunció que el rival elegido para la noche sería nada menos que Andy Montañez, uno de los consagrados del programa.

Ya sobre el escenario, interpretó “Mala sombra”, dejando ver el dramatismo y la fuerza interpretativa característica de Carmencita Lara.

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