Yo Soy GRANDES BATALLAS: Cerati volvió a rugir en Grandes Batallas con “En la ciudad de la furia”

La última ronda de la noche tuvo el esperado regreso de Jim Morrison, quien se enfrentó contra el consagrado Gustavo Cerati.

Para responder al reto, Cerati salió al escenario interpretando “En la ciudad de la furia”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio. Con una presentación cargada de intensidad, el consagrado volvió a demostrar seguridad sobre el escenario.

La batalla reunió a dos figuras icónicas del rock y elevó la expectativa del jurado y los asistentes. Además, el regreso de Jim Morrison añadió un ingrediente especial a una ronda marcada por el deseo de revancha.

Con “En la ciudad de la furia”, Cerati buscó mantener su lugar en la competencia en una de las batallas más comentadas de la noche.

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