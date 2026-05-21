Yo Soy GRANDES BATALLAS: David Summers llegó a retar a Mon Laferte con “El ataque de las chicas cocodrilo”

La primera batalla de la noche arrancó con el imitador de David Summers, vocalista de Hombres G, quien llegó dispuesto a retar a Mon Laferte.

Henry Huatay, participante de la temporada por los 10 años del programa, volvió al escenario tras haber alcanzado las semifinales. Antes de su presentación, dejó clara su intención de complicar a los consagrados. “No vine a ser el favorito, vine a poner en aprietos a todos”, comentó.

Al momento de elegir rival, el participante no dudó en señalar a Mon Laferte. “Esta noche voy a ir por Mon Laferte”, anunció, sorprendiendo a los presentes.

Por su parte, la consagrada respondió con seguridad. “Maravilloso, estoy lista para retar esta noche”, dijo antes del enfrentamiento.

Para abrir la batalla, David Summers interpretó “El ataque de las chicas cocodrilo”, uno de los temas más recordados de Hombres G, llenando el escenario de energía y nostalgia con el clásico del rock en español.

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