Los indultos de Pedro Castillo: un pastor evangélico y un exseguidor de Antauro Humala buscan su liberación

A pocas semanas del cambio de gobierno, dos pedidos de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una eventual liberación. Las solicitudes llegaron al despacho del presidente encargado, José María Balcázar, en medio de un escenario político marcado por el cierre de la gestión y por renovadas presiones desde sectores cercanos al exmandatario.

En esta investigación de Punto Final, te presentamos quiénes son los dos sujetos que buscan la liberación del expresidente, en qué se basan y por qué realizan estos pedidos recurrentes al gobierno de Balcázar.

Dos ciudadanos, siete pedidos y una decisión en manos del Ejecutivo

Uno de los pedidos fue presentado por el pastor evangélico Germán Villena, desde un templo en Comas. Asegura que solicitar la excarcelación de expresidentes es una misión que Dios le encomendó y recuerda que antes también pidió indultos para Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. En el caso de Castillo, afirma haber presentado al menos cuatro solicitudes, aunque reconoce que nunca ha recibido respuesta oficial. Sin embargo, su más reciente pedido tendría un obstáculo: fue firmado únicamente por él y no por el propio expresidente, requisito indispensable para este tipo de solicitudes.

El segundo expediente pertenece a Tomás Soldevilla, exintegrante del movimiento de Antauro Humala. A diferencia del anterior, su solicitud sí fue admitida a trámite por la Comisión de Gracias Presidenciales. Soldevilla sostiene que Castillo permanece encarcelado injustamente y argumenta que corresponde otorgarle una gracia presidencial mientras su condena continúa siendo revisada en segunda instancia. Con este último documento, ya suman siete los pedidos de indulto o gracia presidencial presentados a favor del exjefe de Estado.

Los pedidos aparecen en un contexto político particular. José María Balcázar, quien asumió la Presidencia de manera encargada y dejará el cargo en pocas semanas, visitó en reiteradas ocasiones a Castillo durante su reclusión en Barbadillo y, en distintas oportunidades, expresó públicamente su respaldo a una eventual liberación. Esta semana, además, recibió en Palacio de Gobierno a Roberto Sánchez y a congresistas electos de Juntos por el Perú, reunión en la que también participaron familiares del expresidente.

Un indulto fuera de la ley

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, sin embargo, los requisitos legales para conceder un indulto o una gracia presidencial no se cumplen en este caso. Explica que Castillo aún tiene una sentencia que continúa en proceso de apelación y que la figura de la gracia presidencial solo procede bajo supuestos específicos que, según sostiene, no se configuran en el expediente del exmandatario. En su opinión, detrás de estos pedidos existe un objetivo esencialmente político: lograr su salida de prisión antes de que concluya el actual gobierno.

Mientras tanto, el tema vuelve a instalarse en el centro del debate nacional. A Balcázar le quedan apenas unos días al frente del Ejecutivo y cualquier decisión que adopte sobre el futuro judicial de Pedro Castillo podría convertirse en uno de los últimos actos más controvertidos de su gestión y abrir un nuevo capítulo de confrontación política cuando el país se prepara para el inicio del próximo gobierno.

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