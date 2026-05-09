Yo Soy GRANDES BATALLAS: Eddie Santiago eligió retar a Andy Montañez con una noche llena de salsa

El segundo enfrentamiento de la noche fue entre Eddie Santiago y Andy Montañez. Apenas apareció en el escenario, el retador dejó claro que la salsa sería protagonista de la noche y eligió directamente al consagrado para iniciar el duelo.

“Vamos con la salsa, vamos con Andy”, anunció antes de comenzar su presentación, desatando la reacción del público y del jurado.

El ambiente estuvo marcado por el humor y el compañerismo. “Dijo salsa y los dos se han parado”, bromearon en la conducción, mientras los participantes disfrutaban cada momento del duelo.

La presentación destacó por la conexión con el público, el sabor y la puesta en escena, dejando una de las batallas más movidas de la temporada y demostrando que la salsa también tiene un lugar fuerte dentro de la competencia.

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