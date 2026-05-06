Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Eddie Vedder fue directo por la silla de Raphael!

La noche comenzó con un duelo intenso, Eddie Vedder vs Raphael. Antes de iniciar la batalla, el retador aprovechó para aclarar algunos comentarios previos y asegurar que llega enfocado únicamente en la competencia.

“Yo no soy una persona que guarde oscuridad… no tengo que defenderme, ustedes me conocen”, afirmó, antes de confirmar que su elegido de la noche sería Raphael.

El imitador de Eddie Vedder abrió el duelo interpretando “Even Flow”, mientras que el consagrado respondió con “No puedo arrancarte de mí”, dando inicio a una batalla marcada por estilos completamente distintos.

El participante también explicó que sus comentarios anteriores no buscaban generar conflicto. “Uno puede decirle a alguien ‘quiero retarte’, pero eso no es una amenaza”, sostuvo.

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