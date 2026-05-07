Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Eddie Vedder prometió dejarlo todo en el desempate contra Raphael!

La tensión se apoderó del escenario tras el esperado desempate entre Eddie Vedder y Raphael.

Antes de subir al escenario, Eddie Vedder confesó que esta batalla será difícil por el talento de Raphael y por su entrega en el escenario. “Pero yo también tengo talento”, confesó.

Además, aseguró que esta vez salió decidido a entregarlo todo y quedarse con la silla. “Que gane el mejor”, afirmó antes de iniciar su presentación.

Ya sobre el escenario, el participante apostó por una intensa interpretación cargada de energía rockera y actitud, buscando convencer al jurado en esta decisiva batalla.

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