Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez le dice adiós a la competencia con una sonrisa!

La fiesta hizo una pausa en el escenario para despedir a uno de los competidores más carismáticos de la temporada. El Pájaro Gómez, quien puso a saltar a todo el país con los clásicos de “La Pachanga” y “Auto Rojo”, no logró superar la eliminación de esta noche, pero se retiró con la energía al tope y el espíritu intacto.

El artista no escatimó en palabras de felicidad por el camino recorrido, destacando el aprendizaje y el apoyo masivo de la gente.“Muy feliz, mucha gente ha votado por mí, no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda, pero no pasa nada porque me llevo los mejores momentos con el público y con los profesores que me han enseñado”, comentó emocionado tras su última presentación.

Para el imitador, el resultado es secundario frente a la satisfacción de haberlo dejado todo sobre las tablas: “Me siento espectacular, quise dar el mil por mil. Me voy muy feliz por hacer disfrutar al público”, concluyó.

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