Yo Soy GRANDES BATALLAS: El rock tomó el escenario con el reto de Miguel Mateos

La última batalla de la noche trajo al imitador de Miguel Mateos, quien regresó al escenario dispuesto a enfrentar a El Pájaro Gómez. Antes de iniciar el duelo, el participante dudó entre Marcelo Motta y el consagrado, pero finalmente eligió.

La presentación estuvo marcada por la fuerza del rock en español y por la interacción con el público, que acompañó el coro de la canción. Con esta interpretación, Miguel Mateos abrió el último versus de la noche y dejó planteado el esperado enfrentamiento frente a El Pájaro Gómez.

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