Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gilberto Santa Rosa ganó el desempate ante Billie Joe Armstrong con “Derroche”

La quinta y última batalla del programa enfrentó nuevamente a Billie Joe Armstrong y Gilberto Santa Rosa. En esta ocasión, el consagrado logró imponerse tras interpretar “Derroche”, asegurando su permanencia.

El jurado destacó primero la presentación del retador. “Buena actitud, con buena onda, metido en su personaje”, comentaron, aunque señalaron que la energía llegó con mayor fuerza en la segunda mitad.

Sin embargo, la respuesta de Gilberto Santa Rosa terminó inclinando la balanza. “Salió a entregarlo todo… tu masculinidad, tu forma de cantar, tu fuerza, hizo que realmente sienta la canción”, resaltaron.

También elogiaron su control escénico. “Qué tal manejo de los tiempos, qué tal control. Ni un gramo más de energía de la necesaria, pero la justa para tumbar a todo el mundo”, afirmaron.

Tras la cuenta regresiva, llegó la decisión final. “Gilberto Santa Rosa es el ganador de la batalla”, anunciaron, cerrando la noche con triunfo salsero.

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