Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gustavo Cerati luchó por un lugar en la final con “Persiana americana”

Gustavo Cerati y Jim Morrison volvieron al escenario para disputar el desempate que definiría quién avanzaría entre los cinco consagrados finalistas.

Antes de cantar, el imitador de Cerati habló sobre querer “dejar el legado del maestro Cerati en todo lo alto”.

El participante también reconoció ser autocrítico con su trabajo. “Sé que tengo muchas cosas que mejorar en el instrumento, pero nada es imposible”, comentó tras el empate conseguido frente a Jim Morrison.

Para esta decisiva presentación, Gustavo Cerati interpretó “Persiana americana”, uno de los clásicos más emblemáticos del rock en español. Con una puesta cargada de actitud y nostalgia, el consagrado buscó convencer al jurado y asegurar su pase a la gran final.

La batalla mantuvo la tensión al máximo, ya que solo uno de los dos lograría mantenerse en competencia rumbo a la definición de los cinco finalistas.

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