Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gustavo Cerati respondió al reto de Isabel Pantoja con “Prófugos”!

La última batalla de la noche en tuvo un inesperado enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Gustavo Cerati. Luego de la presentación de la retadora, el consagrado salió al escenario para defender su silla interpretando “Prófugos”.

Durante la presentación, el imitador apostó por la fuerza del clásico de rock argentino, conectando rápidamente con el público presente. “No seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos”, interpretó desde el escenario.

La batalla llamó la atención por enfrentar dos estilos completamente distintos: la intensidad emocional de Isabel Pantoja y el rock característico de Gustavo Cerati.

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