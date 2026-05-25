Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Jim Morrison y Cerati protagonizaron una batalla de alto nivel!

La última ronda trajo un empate que será definido el día de mañana. Jim Morrison regresó acompañado de su banda en vivo, una decisión que fue celebrada por el jurado.

“Vemos al verdadero Jim Morrisoun y el potencial al 150%”, destacaron tras su presentación, en la que interpretó un clásico de The Doors.

Por su parte, Cerati también sorprendió al tocar en vivo, algo que le dio “más seguridad y concentración” sobre el escenario. Uno de los comentarios más emotivos llegó al final. “El público es el que ha ganado”, señalaron los jueces luego de reconocer el altísimo nivel de ambos competidores.

Tras el empate, Jim Morrison y Cerati volverán mañana al escenario para disputar el esperado desempate.

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