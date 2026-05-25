Yo Soy GRANDES BATALLAS: José Feliciano fue el elegido por Bob Marley para el duelo

La segunda batalla de la noche comenzó con la llegada de Bob Marley, quien eligió enfrentar al consagrado José Feliciano en un nuevo duelo musical.

Tras el anuncio del enfrentamiento, José Feliciano respondió interpretando “Ahora sí quiero amar”, tema con el que buscó defender su lugar en la competencia. Durante la canción, el consagrado conectó con el público al ritmo de versos como “Yo quiero estar contigo, contigo y nada más”.

La batalla reunió dos estilos musicales muy distintos sobre el escenario, aumentando la expectativa del jurado y de los asistentes. Además, el público acompañó con aplausos una de las presentaciones más comentadas de la noche.

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