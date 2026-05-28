Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡José Feliciano se despide del programa con el corazón lleno!

La competencia llegó a uno de sus puntos más sensibles con la salida de un gran consagrado José Feliciano, quien ha sido un pilar de talento a lo largo de los años, se despidió del escenario no con tristeza, sino con la gratitud de quien ya conoce la gloria.

Tras anunciarse los resultados, el artista compartió sus sentimientos, enfatizando que su paso por esta edición especial fue un tributo a la música y a sus seguidores.“Realmente agradecido, contento. Bueno, yo ya soy ganador de una temporada, así que simplemente este paso fue recordar y llevarles la música de José Feliciano”, expresó con serenidad.

Con una trayectoria que suma más de una década en las pantallas, el imitador destacó el vínculo inquebrantable con su audiencia: “Estoy muy agradecido con mi público, porque son 14 años que me acompañan y realmente agradecido y disfrutando del calor del público”. Su eliminación marca el fin de un ciclo en esta temporada, pero reafirma su estatus como una leyenda vigente del programa.

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