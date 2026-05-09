Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G desafió a Andy Montañez en su debut en el programa!

La imitadora de Karol G llegó decidida a revolucionar el escenario y sorprendió al elegir como rival al consagrado Andy Montañez.

Durante su presentación, la participante recordó que formó parte de la segunda temporada del 2025 y dejó en claro que viene del Callao “lista para pelear” por una silla dentro de la competencia.

“Respeto a todos, pero no le tengo miedo a nadie”, aseguró antes de revelar que su objetivo era enfrentarse a un salsero. Finalmente, terminó escogiendo a Andy Montañez para protagonizar una de las batallas más llamativas de la gala.

Ya sobre el escenario, la imitadora interpretó algunos de los temas más populares de Karol G, apostando por una presentación llena de actitud, seguridad y energía urbana para intentar convencer al jurado.

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