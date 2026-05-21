Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡La emoción y el drama llegaron con Mon Laferte!

La primera batalla comenzó con la presentación de Mon Laferte, quien respondió al reto de David Summers interpretando “Si tú me quisieras”.

La consagrada apostó por una canción cargada de intensidad y emoción, conectando rápidamente con el público desde los primeros versos. Durante la presentación, interpretó frases como “Todo sería diferente si tú me quisieras”, transmitiendo el dramatismo característico del personaje.

El escenario se llenó de sentimiento mientras la participante desarrollaba una puesta en escena marcada por la fuerza vocal y la interpretación emocional. Además, el tema permitió mostrar una de las facetas más vulnerables y apasionadas de Mon Laferte.

Con “Si tú me quisieras”, Mon Laferte salió decidida a defender su silla frente a David Summers en el inicio de una nueva jornada de Grandes Batallas.

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