Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marcello Motta apostó por la emoción con “Te voy a cuidar”

La tercera batalla continuó con la presentación de Marcello Motta, quien salió al escenario para responder al reto de Danna Paola interpretando “Te voy a cuidar”.

El consagrado apostó por una presentación cargada de emoción y sensibilidad, mostrando un lado más íntimo sobre el escenario. Desde los primeros versos, el participante conectó con el público al interpretar: “Agradecido soy de que tú estés aquí”.

Durante la canción, Marcello Motta mantuvo el estilo emocional que caracteriza al artista, apostando por una interpretación suave y cercana. “Te voy a cuidar cuando tengas miedo en la oscuridad”, cantó en uno de los momentos más emotivos de la presentación.

La elección del tema también permitió al imitador reforzar la conexión con el público, en una batalla donde la emoción tomó protagonismo frente al reto planteado por Danna Paola.

Con “Te voy a cuidar”, Marcello Motta buscó defender su lugar en la competencia y mantener viva una de las batallas más comentadas de la noche.

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