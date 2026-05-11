Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcelo Motta defendió su silla con “Infectado”!

Marcelo Motta respondió al reto de Gianmarco con una intensa presentación interpretando “Infectado”. El consagrado salió al escenario para cerrar la batalla con una propuesta cargada de energía y emoción.

“Hace mil años mi razón y ya no quiero parar esta infección”, cantó Motta frente al público, que reaccionó con entusiasmo desde el inicio de la presentación.

La interpretación estuvo marcada por la fuerza del personaje y el estilo rockero que caracteriza al participante. Además, el tema permitió mostrar nuevamente la conexión del consagrado con el escenario y con los seguidores del programa.

Antes de iniciar el show, desde la conducción destacaron el cariño del público hacia el cantante. “Cerramos la batalla con uno de los favoritos del público”, comentaron previo a la presentación.

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