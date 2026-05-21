Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marciano Cantero abrió su duelo con “Aún sigo cantando”

La segunda batalla enfrentó a Shakira con el consagrado Marciano Cantero, quien respondió al reto interpretando “Aún sigo cantando”.

Antes de subir al escenario, el imitador compartió un emotivo momento al hablar sobre el apoyo que recibió de Jose Rosillo, imitador de Marcello Motta, a quien señaló como una pieza clave en su crecimiento artístico. “Me ayudó mucho a mejorar como Marciano Cantero”, comentó agradecido.

Además, recordó que Jose interpretó al mismo personaje en una temporada pasada y que siempre sintió su respaldo. “Estoy agradecido con él de todo, siempre siento su apoyo”, expresó. Por su parte, Marcello también contó por qué decidió ayudarlo. “Cuando él me pidió que lo ayude, yo con todas las ganas del mundo le brindé algunos tips para que sea un mejor Marciano Cantero que yo”, afirmó.

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