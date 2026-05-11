Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mauri recibió una emotiva despedida de parte de todos!

Tuvo un cierre lleno de emoción con la despedida de Mauri, quien recibió un homenaje especial por parte del jurado, participantes y producción del programa.

Durante la emisión, se presentó un video con mensajes de cariño y agradecimiento. “Ha sido un lujo”, “eres un crack” y “te vamos a extrañar muchísimo” fueron algunas de las palabras que le dedicaron sus compañeros y participantes.

Mauri también tomó la palabra para agradecer el cariño del público peruano y aseguró que siempre volverá al país. “Soy de ustedes, siempre voy a regresar, invítenme porque me hacen bien”, expresó emocionado.

Además, aprovechó el momento para enviar un saludo especial a todas las madres peruanas por su día. “A todas las mamás, un beso enorme de Mauri”, comentó.

La despedida cerró entre aplausos, abrazos y muestras de afecto hacia el jurado mexicano, quien dejó una huella especial durante su participación en esta temporada de Yo Soy.

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