Yo Soy GRANDES BATALLAS: Miriam Hernández abrió el desempate rumbo a la final con “El hombre que yo amo”

La noche más decisiva arrancó con el esperado desempate entre Miriam Hernández y Mon Laferte, quienes volvieron al escenario para definir cuál de las dos se convertirá en una de las cinco consagradas finalistas.

La primera en presentarse fue la imitadora de Miriam Hernández, quien interpretó el clásico “El hombre que yo amo” con el objetivo de asegurar su permanencia en la competencia.

Antes de salir al escenario, la participante habló sobre este esperado duelo. “Qué honor poder batallar con una grande como es Mon Laferte”, comentó, dejando en claro el respeto entre ambas competidoras. Además, aseguró llegar más preparada que nunca. “He vuelto después de muchísimo tiempo, así que imagínate con qué hambre vengo”, expresó antes de la presentación.

Con una interpretación cargada de sentimiento, Miriam Hernández abrió la ronda de desempates en una noche clave, donde finalmente se conocerá a las cinco consagradas finalistas de la temporada.

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