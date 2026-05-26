Yo Soy GRANDES BATALLAS: Mon Laferte defendió su lugar con “Aunque te mueras por volver”

Miriam Hernández y Mon Laferte volvieron al escenario para definir cuál de las dos se convertirá en una de las cinco consagradas finalistas.

Mon Laferte interpretó “Aunque te mueras por volver” con la misión de defender su silla y mantenerse en competencia.

Antes de cantar, la participante confesó lo difícil que fue enfrentar a una amiga. “Siempre me vienen a retar mis amigos, ¿qué les pasa?”, comentó entre risas. Además, reconoció el nivel de su rival: “Ali, para mí, es una de las mejores imitadoras”.

Pese al empate anterior, Mon dejó clara su postura. “No voy a entregar la silla tan fácilmente”, aseguró, dejando en claro que daría todo para mantenerse consagrada rumbo a la final.

La presentación estuvo cargada de emoción y dramatismo, marcando el inicio de una noche clave en Grandes Batallas, donde finalmente se definirán a los cinco consagrados finalistas.

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