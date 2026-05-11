Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez salió al escenario con “No somos nada”!

La última batalla de la noche continuó con la presentación del consagrado Pájaro Gómez, quien salió al escenario para responderle a Pelo Madueño en el esperado desempate.

El participante interpretó “No somos nada”, canción con la que buscó asegurar su permanencia en la competencia frente al retador. Desde el inicio, el consagrado mostró actitud y energía rockera durante toda la presentación.

Mientras avanzaba el duelo, el público acompañó el show con aplausos y gritos de apoyo, dejando claro que la batalla mantenía divididas las preferencias en el estudio.

El desempate entre Pelo Madueño y Pájaro Gómez cerró una noche marcada por la emoción y el rock en Grandes Batallas, dejando al jurado con la difícil tarea de elegir a un ganador.

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