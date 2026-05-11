Yo Soy GRANDES BATALLAS: Pelo Madueño luchó por quedarse en competencia con “La peor de las guerras”

La última batalla de la noche estuvo marcada por el desempate entre Pelo Madueño y el consagrado Pájaro Gómez. Ambos participantes regresaron al escenario luego de haber conseguido un empate que sorprendió al jurado y al público.

Antes de iniciar el duelo final, los imitadores dejaron clara su confianza. “Yo voy a ganar”, dijeron entre bromas y retos mientras esperaban el resultado definitivo.

Asegurandose de la cálidad del empate también resaltaron lo inusual de la situación. “He visto muy pocos empates en este programa y eso quiere decir que esta batalla ha estado picando”, comentó Pelo antes del enfrentamiento.

Para esta definición, Pelo Madueño interpretó “La peor de las guerras”, canción con la que buscó asegurar su permanencia en la competencia.

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