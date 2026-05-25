Yo Soy GRANDES BATALLAS: “Si solo estás ahí” marcó una nueva batalla de Marcello Motta

La tercera batalla de la noche tuvo como protagonista a Marcello Motta, quien salió al escenario para defender su silla interpretando “Si solo estás ahí”, uno de los temas más recordados de Amén.

Antes de cantar, el consagrado recordó el esfuerzo detrás de su paso por el programa. “He venido luchando muchos años por alcanzar este sueño”, comentó, destacando además el apoyo del público y su familia durante la competencia.

Marcello también recordó un dato especial de su temporada: “He cantado más de veinticinco canciones, nunca me imaginé cantar tantos temas de Amén”, expresó emocionado.

Con “Si solo estás ahí”, Marcello Motta volvió a demostrar por qué se mantiene como uno de los consagrados de Grandes Batallas.

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