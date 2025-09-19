Bad Bunny es demandado por millones de dólares: esta es la razón

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, ha sido demandado por millones de dólares. Pues el artista ha utilizado la imagen de una casa para ambientar sus últimos videoclips, sin embargo, esta pertenece a un anciano de 84 años.

Se trata de Ramón Carrasco, un hombre de 84 años que ha denunciado a empresas como Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions. Y es que la vivienda del anciano también ha sido inspiración para la escenografía de conciertos que viene realizando el ‘Conejo Malo’ en Puerto Rico.

La vivienda ubicada en el municipio de Humacao, Puerto Rico es también donde se filmó el video “Debí tirar más fotos” del último álbum del cantante. Si bien una empleada de Bad Bunny solicitó permiso para visitar y estudiar la casa de Carrasco y este dio el permiso correspondiente, no se le brindaron los detalles de la producción.

Asimismo, Carrasco indica que no tenía conocimiento de cómo se iba a utilizar su casa, pues es un hombre que no sabe leer ni escribir por lo que solo firmó en una pantalla en blanco de un teléfono móvil.

DEMANDA MILLONARIA

Según la demanda realizada a Bad Bunny, el uso de la imagen de la casa ha sido explotada por lo cual se ha generado millones de ingresos económicos por lo que Carrasco espera un pago no menor a 5 millones de dólares, además, un millón de dólares más por la perturbación de su paz y tranquilidad, pues Carrasco asegura que la exposición pública de su casa hizo que miles de personas lleguen al lugar a tomar fotos y videos sin él recibir algún ningún beneficio.

