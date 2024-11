Dilbert Aguilar denuncia que es víctima de extorsión: “Dicen que ya no voy a ir a UCI, sino a un cajón”

En una reciente entrevista, Dilbert Aguilar denunció públicamente que viene siendo extorsionado. Incluso, confesó que lo han amenazado de muerte.

El cantante de cumbia detalló que las amenazas no solo las recibe por llamadas telefónicas, sino también por redes sociales. “Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen: ahora, si no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, reveló Aguilar en la entrevista para el diario Trome.

Aguilar explicó que hay personas que lo contactan pidiéndole colaboración para diversos fines y, cuando está en la posibilidad, los apoya. “Yo colaboro siempre que me traten bonito, me llaman y me dicen ‘Amiguito, compadrito, papito’, y si estoy en condiciones, les mando”, expresó Aguilar.

Sin embargo, la situación que vive con los extorsionadores es diferente, pues estos los contactan desde los centros penitenciarios. Frente a ello, el cantante opta por bloquear los números.

El intérprete de «Vuela Palomita» ha tomado la decisión de no ceder ante los chantajes. “Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato. En mi caso, yo viajo toda la semana, exponiéndome a rutas peligrosas, trabajando en las madrugadas, no comiendo ni durmiendo bien, para que venga un payaso a presionarte para que tú le des”.

