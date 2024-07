“El Gran Chef Famosos: La Academia”: conoce quiénes son los 6 primeros famosos

Una nueva temporada llega y ya se dio a conocer a los 6 primeros participantes, de los 12 nuevos famosos, que integrarán la nueva temporada de “El Gran Chef famosos: La Academia”.

Este martes 23 de julio, desde las 7:45 p.m., el público podrá disfrutar de una nueva aventura, nuevas recetas, grandes sorpresas y nuevos concursantes que vendrán a dejarlo todo en la cocina para coronarse como el mejor cocinero de la edición.

QUIÉNES SON LOS NUEVOS FAMOSOS

La cantante Leslie Shaw

El influencer Phillip Chu Joy

El actor Christian Thorsen

La modelo Diana Sánchez

Las locutoras Wendy Menéndez y Gachi Rivero

El participante Christian Thorsen comento sobre como se siente con esta nueva experiencia: “Me genera curiosidad… no debe ser fácil cocinar con tanta presión… me puedo divertir y eso me entusiasma”, comentó el querido actor.

¡Ya lo sabes! El Gran Chef Famosos seguirá acompañándote en una nueva edición desde este martes 23 de julio a las 7:45 p.m. Disfruta y ríe en familia de las nuevas ocurrencias protagonizadas por los próximos concursantes. ¡No te lo pierdas!