Emblemática agrupación norteña en disputa familiar por derechos y autoría

Una de las agrupaciones más representativas de la música norteña, Los Cantaritos de Oro, atraviesa una dura disputa interna que ha puesto en riesgo no solo su legado artístico, sino también la unidad familiar.

El conflicto inició tras el manejo de las redes sociales y plataformas digitales durante la pandemia. Según el abogado de la agrupación, Dr. Alberto Querevalú Castillo, el hermano Fidel Ayala —quien por confianza de sus hermanos administraba trámites y la representación en Apdayc— extendió esa responsabilidad hacia el ámbito digital, delegando el control de las cuentas a sus hijos.

Con el regreso de las presentaciones presenciales, la situación se tornó compleja. Los ingresos por redes sociales y plataformas como YouTube y Spotify, administrados únicamente por Fidel y su entorno, no eran reportados ni distribuidos entre los demás integrantes. Posteriormente, Fidel alegó problemas de salud y se apartó del grupo, aunque poco después – aseguran – se reveló que buscaba crear una agrupación paralela bajo el mismo nombre.

“Se ha autodenominado dueño de Los Cantaritos de Oro y viene presentándose con esa marca, pese a que el registro oficial del nombre ante Indecopi pertenece a la empresa familiar, no a un integrante en particular”, señaló el abogado Alberto Querevalú.

La controversia escaló cuando, según denuncia la directiva del grupo, se descubrió la falsificación de la firma del gerente en un contrato con YouTube, lo que ha permitido a Fidel mantener el control del canal principal y beneficiarse económicamente sin autorización de los demás socios.

Actualmente, la agrupación —liderada por Raúl Ayala Pinglo y sus hermanos— ha iniciado acciones legales por violación a los derechos de autor, falsificación documental y apropiación ilícita de ingresos. “Lo que pedimos es la devolución de las plataformas digitales que nos corresponden como grupo”, enfatizó el abogado Querevalú.

Mientras tanto, Los Cantaritos de Oro continúan activos con nuevas producciones y presentaciones en distintas regiones del país.

