Enrique Iglesias: así confirmó que será padre por cuarta vez

El ídolo español Enrique Iglesias sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre nuevamente. El cantante confirmó que junto a su pareja, la extenista Anna Kournikova, esperan la llegada de su cuarto hijo, noticia que llenó de emoción a sus fanáticos en la Feria Nacional Potosina en México.

La pareja, que inició su relación en 2001 tras conocerse en la grabación del videoclip Escape, ya tiene tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.

El nuevo integrante de la familia será también el noveno nieto de Isabel Preysler.

Aunque la revista española ¡HOLA! ya había adelantado el embarazo citando a fuentes cercanas, fue en suelo mexicano donde Iglesias decidió confirmar la noticia públicamente.

“Siento mucha responsabilidad, pero estoy feliz y con muchísimas ganas”, expresó con una gran sonrisa al ser consultado por la prensa.

