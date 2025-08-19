Extorsionan a animador del grupo musical La Bella Luz

El animador de la agrupación La Bella Luz, José Burga, atraviesa un delicado momento tras convertirse en víctima de la delincuencia. A través de sus redes sociales, denunció haber sufrido el robo de su celular.

Como consecuencia de ello, Burga explicó que no solo sufrió el robo del dispositivo, sino también un hackeo a sus cuentas digitales, desde donde se habría filtrado contenido privado sin su autorización.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el animador lamentó que algunas fotografías íntimas hayan sido difundidas en Internet y recalcó que no todas las imágenes que circulan le pertenecen.

“Por favor, no responder ningún chat hasta que yo me pronuncie en una transmisión. Me siguen haciendo llamadas y mensajes extorsionando, manchando mi imagen”, afirmó Burga, quien pidió a sus seguidores no responder ningún mensaje.

Asimismo, indicó que ya ha iniciado acciones legales para frenar el acoso y recuperar el control total de sus plataformas digitales, en especial su cuenta oficial de Instagram.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Gonzalo Torres aquí: