Fallece Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

El actor y director Robert Redford, ícono del cine estadounidense, murió a los 89 años. El ganador de dos premios Oscar y un Globo de Oro, deja un legado de más de seis décadas en la industria.

La noticia lamentable noticia fue confirmada por The New York Times, destacando su impacto en el cine clásico y contemporáneo. Robert Redford fue el fundador del Festival de Cine de Sundance y obtuvo el galardón honorífico de la Academia en 2002 en reconocimiento a su trayectoria.

Su filmografía reúne clásicos del cine como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976).

Además, en 1980 debutó como director con Gente corriente, cinta que le valió los Oscar a mejor película y mejor dirección. A través de las redes sociales, miles de usuarios lamentaron la noticia.

