Hijo de Michael Jordan es capturado por posesión de drogas luego de que su auto se atascó en vías del tren

Marcus Jordan, el segundo de los tres hijos del icónico jugador de baloncesto Michael Jordan, ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras ser arrestado en la madrugada del pasado domingo. Según los informes, el joven fue enviado a la cárcel del condado de Orange en Orlando, Florida, tras ser acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de cocaína y resistencia al arresto.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:14 a.m. en Maitland, Florida, cuando el Lamborghini de Marcus Jordan quedó atascado en unas vías de tren después de una noche de fiesta. La policía, alertada por la situación, encontró su vehículo y notó señales evidentes de que había intentado alejarse del lugar, incluyendo daños en el parachoques y piedras levantadas.

New police video, obtained by @TMZ_Sports, shows #MarcusJordan name-dropped his famous father to cops in an apparent effort to get out of trouble before his arrest on Tuesday morning.



