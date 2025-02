Novia de Liam Payne explica por qué dejó Argentina días antes de la muerte del cantante

Kate Cassidy, la novia del fallecido Liam Payne, ha compartido sus sentimientos y reflexiones en su primera entrevista tras la trágica muerte del cantante. La última vez que se le vio en público fue en el funeral celebrado en privado en noviembre del año pasado, en las afueras de Londres. Desde entonces, Cassidy ha tratado de encontrar consuelo en los recuerdos de su relación.

La súbita muerte de Liam, ocurrida a los 31 años por una caída del balcón en un hotel de Buenos Aires el 16 de octubre, dejó a muchas personas con el corazón roto, especialmente a Kate, quien en una reciente entrevista con The Sun expresó: “Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”.

Durante la entrevista, Cassidy reveló que siempre sintió una conexión especial con Liam, describiéndolo como «la persona más humilde, encantadora y normal que jamás podrías encontrar». Ella recordó el momento en que supo que eran almas gemelas y compartió que, meses antes de su muerte, Liam había planeado proponerle matrimonio.

El viaje a Argentina fue significativo para ambos, pero Kate tuvo que regresar a Estados Unidos unos días antes de la tragedia debido a la responsabilidad de cuidar a la mascota que tenían en común.

CÓMO REACCIONÓ AL ENTERARSE DE LA MUERTE

A pesar de esto, antes de irse, aseguró que Liam parecía estar en un buen estado mental. Sin embargo, la noticia de su muerte llegó como un shock. Un amigo la llamó para informarle, y Kate se sintió abrumada: “En ese momento, me quedé en blanco, como si todo se hubiera borrado de mi cabeza”.

La incredulidad inicial se transformó rápidamente en miedo y dolor. “Al principio no lo creía”, comentó. “Pensé que era solo un rumor… Luego, de repente, tuve un mal presentimiento”. Tras confirmar la trágica realidad, Kate narra que se desmayó y que intentó y luego contactó a su familia.

Hasta ahora, Cassidy sigue lidiando con la pérdida, tratando de encontrar un camino para vivir sin Liam. Se enfrenta a un dolor profundo y confuso, un proceso que ha llegado a ser cada vez más cotidiano. “Trato de ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado mucho”, confesó.