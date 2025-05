Christian Thorsen y el romántico mensaje que le dedicó a su novia | FOTO

Encantó a todos. Christian Thorsen sigue luchando contra su enfermedad, incluso hace poco volvió a la televisión al participar en ‘El Gran Chef Famosos‘ donde demostró su talento en la cocina y emocionó a miles de televidentes.

El reconocido actor trata de ver la vida de otra manera y disfrutar cada momento, incluso ha demostrado que se está dando una oportunidad en el amor. Pues Christian Thorsen sorprendió a todos cuando publicó un romántico mensaje dedicado a su novia, Alejandra Castillo.

“Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”, publicó el actor en su cuenta de Instagram a lo que su novia le contestó: «¡Mi poeta hermoso! Te amo«. El momento sentimental que atraviesa Thorsen a emocionado a seguidores y sobre todo a sus amigos quienes le desearon los mejores éxitos.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA CASTILLO?

Alejandra Castillo es una joven empresaria que ha enamorado a Christian Thorsen y hoy en día han creado una empresa inmobiliaria. Ambos personajes comparten contenido en sus redes sociales dando a conocer su negocio.

La pareja muestra su amor a través de fotos y videos que comparten en sus redes sociales y reciben las felicitaciones por parte de sus miles de seguidores.

