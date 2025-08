Jason Momoa sorprende al mundo con radical cambio de look tras seis años

Jason Momoa, el imponente actor hawaiano conocido por su melena salvaje y su característica barba, dejó sin palabras a millones de seguidores el último 30 de julio al mostrar su rostro completamente afeitado, algo que no ocurría desde hace seis años.

El radical cambio fue registrado en un video que él mismo publicó en su cuenta de Instagram, donde confesó entre risas: “¡Maldita sea, lo odio!”, mientras pasaba la rasuradora por su rostro.

La reacción en redes no se hizo esperar. Miles de fanáticos comentaron su sorpresa al ver al musculoso intérprete de Aquaman y Game of Thrones sin su icónico vello facial. “No me he afeitado en seis años”, dijo Momoa, visiblemente nervioso, pero con buen humor, mientras su barba caía al lavabo.

Este cambio de look también estaría relacionado con su regreso a la franquicia de ciencia ficción. Según medios especializados, Momoa se prepara para las grabaciones de Dune: Parte 3, donde volverá a interpretar al valiente Duncan Idaho.

En la primera entrega de la saga, el actor llevaba una barba más discreta, por lo que este nuevo aspecto podría ser parte de la transformación física para el papel.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7