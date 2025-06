Julie Freundt en Habla Serio: “Cuando me dijeron que no podía ser mamá, me deprimí”

En una emotiva edición del programa Habla Serio, la reconocida cantante y compositora peruana Julie Freundt abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más íntimos de su vida personal: el dolor de no poder ser madre de manera biológica.

Con más de 30 años de trayectoria artística, Freundt ha hecho de la música su forma de vida y se ha convertido en un referente cultural del Perú; sin embargo, esta vez dejó de lado los micrófonos para hablar desde lo más profundo de su experiencia.

“En algún momento pensé en adoptar, cuando me di cuenta que no tenía las posibilidades de ser mamá biológica”, reveló. La artista explicó que por motivos de salud no podía quedar embarazada y que recibir esa noticia la sumió en una fuerte depresión.

Si bien Freundt sostuvo que no puede tiene hijos biológicos, ha logrado cuidar de personas que considera como propios. “Cuando ya me dijeron ‘ya no vas a poder ser’, me deprimí. Una cosa es poder serlo y decidir no serlo, a no poder serlo”, indicó.

Si estás interesado en ver la entrevista completa de Julie Freundt en el programa Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, mira el episodio completo a través del canal de YouTube de Latina Noticias.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

