La reacción inesperada de Jared Leto al descubrir el pan con chicharrón gracias a José Peláez

El presentador peruano José Peláez llevó la bandera gastronómica del Perú hasta Hollywood al entrevistar al actor y cantante Jared Leto, quien se encuentra promocionando la película de ciencia ficción “Tron: Ares”.

Durante la conversación, Peláez destacó el reciente triunfo nacional en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde el tradicional pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo.

El comentario sorprendió a Leto, quien no dudó en reconocer la fama internacional de la gastronomía peruana. “Yo sé una cosa, Perú es famoso por la buena comida. No sé por qué tienen tan buena comida allí”, expresó el ganador del Oscar.

Intrigado, el artista preguntó por los ingredientes del emblemático plato y reaccionó entre risas: “Me está dando hambre mientras más hablamos de eso. Pensé que sacarías uno del bolsillo”.

José Peláez cerró la entrevista con una promesa: en un próximo encuentro, llevará un pan con chicharrón para que Jared Leto pueda probar en persona la delicia que conquistó el título mundial.

