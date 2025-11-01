Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole y desmiente rumores de infidelidad

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, poniendo fin a semanas de rumores y especulaciones en redes sociales.

El joven jugador habló abiertamente sobre el tema en una entrevista con el programa “D Corazón” de Televisión Española, donde explicó que la separación se dio de mutuo acuerdo y sin terceras personas involucradas.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, sostuvo el jugador.

Las declaraciones del delantero llegan luego de que circularan versiones sobre una supuesta infidelidad ocurrida durante su reciente viaje a Milán, Italia.

Según los rumores, el futbolista habría asistido a una fiesta acompañado de amigos y otras mujeres, lo que habría provocado tensiones en la pareja.

Sin embargo, Yamal fue enfático en negar cualquier tipo de traición. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, aseguró. De esta manera, llega a su fin la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.

