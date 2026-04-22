Ministro de Defensa renuncia al cargo tras postergación de compra de aviones F-16

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, renunció al cargo este miércoles 22 de abril en medio de una discrepancia en el marco de la postergación del proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

Latina Noticias accedió a su carta de renuncia presentada al presidente encargado, José María Balcázar, en la que menciona que “se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto a la cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.

Asimismo, agrega que “todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación, orientadas a su adecuada conducción dentro del marco constitucional y legal vigente, fueron oportunamente informadas a su Despacho y al del señor Presidente del Consejo de Ministros”.

Finalmente, concluye su comunicado hacia el presidente José María Balcázar agradeciendo la confianza y quedando a disposición para una transición ordenada del sector.

Carlos Díaz estuvo al frente de la cartera de Defensa desde el 17 de marzo del presente año. Asimismo, tenía programada una citación en la Comisión de Defensa del Congreso de la República para responder sobre el tema de los aviones F-16.