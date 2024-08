Lenny Kravitz cambia de ticketera para concierto en Lima: todos los detalles aquí

Lenny Kravitz se presentará en nuestro país el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Desde la salida a la venta de las entradas para este esperado concierto la demanda ha superado las expectativas de los productores de este show y todo hace suponer que Kravitz se presentará ante un aforo lleno de sus seguidores incondicionales.

La producción de este evento además informó que, siendo la presentación en Lima parte de una gran gira internacional, Ticketmaster será ahora la nueva y única plataforma de venta de entradas del concierto, pero esto no representará un inconveniente para aquellos que hayan comprado entradas en la anterior plataforma pues tendrán total validez para este espectáculo. Quienes quieran adquirir los tickets a partir de hoy,lo podrán hacer a través de Ticketmaster.

Trascendió además que Lenny Kravitz ofrecerá lo mejor de su repertorio como “Are you gonna go myway”, “I belong to you”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Again”, “Always on the run”, “American Woman”, “Fly Away”, “Let Love Rule”, entre otros éxitos que sonaron en las radios de todo el mundo.

TRAYECTORIA

Con una carrera musical que abarca más de tres décadas, Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy, pero además tiene en su poder uno de los más amplios catálogos de hits musicales que lo han mantenido vigente desde su primera aparición musical en 1989.

Su estilo único, que combina elementos del blues, rock, soul, funk, reggae y folk, lo ha convertido en una figura legendaria en la historia de la música. Su capacidad para reinventarse y colaborar con otros grandes nombres de la industria ha sido evidente en sus trabajos con artistas como Madonna, Mick Jagger y Jay-Z.

En 1989, Kravitz debutó como solista con el álbum Let Love Rule, el cual vendió más de 500 mil copias. Pero fue en 1999 cuando se alzó con el primero de cuatro Grammys por mejor interpretación vocal masculina de rock por “Fly Away”, que luego repetiría con los sencillos “American Woman”, “Again” y “Dig In”.

Lenny Kravitz ha lanzado hasta el momento doce álbumes de estudio, todos ellos aclamados por la crítica y el público. Lenny también ha hecho carrera en la actuación, teniendo papeles en la saga de Los Juegos del Hambre, El mayordomo de la Casa Blanca, Precious, ShotgunWedding, entre otras.

El 2024 ha sido un año bastante especial para el cantautor estadounidense ya que fue honrado con el premio Ícono de la Música en los People’s ChoiceAwards y también develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 12 de marzo, además de ser nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll. El 1 de junio encabezó el espectáculo de la final de la Champions League 2024, celebrada en el estadio de Wembley en Londres y con una audiencia global estimada de 150 millones de personas que vieron este show.

Este año Kravitz publicó su último álbum, Blue Electric Light, que escribió y produjo él mismo. Este nuevo trabajo marca una nueva etapa en su carrera, en la que sigue explorando nuevos sonidos y desafiando los límites de su creatividad y es el disco que estará presentando al público peruano el 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel como parte su actual gira denominada Blue Electric Light Tour 2024.