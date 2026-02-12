Madre de Laura Spoya da a conocer detalles del estado de salud de la modelo | VIDEO

La modelo, conductora y animadora Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su auto en Surco. Pasadas unas horas, su mamá llegó a la clínica a donde fue llevada y dio a conocer algunos detalles del estado de salud de la exMiss Perú.

“Está estable, pero en UCI. Necesita una operación, tiene un problema en las vértebras, pero está estable. Está adolorida. Como está en UCI sus compañeros no pueden entrar a verla. A sus seguidores les damos las gracias por su preocupación”, remarcó.

Según el parte policial, la modelo se habría quedado dormida al volante debido al cansancio por su carga laboral. El informe señala que el efectivo PNP Víctor Álvarez Obregón acudió al lugar tras una alerta del serenazgo y constató el despiste del auto, conducido por la también figura del streaming. La propia Spoya indicó que el agotamiento habría provocado el siniestro.

View this post on Instagram A post shared by Latina Noticias (@latinanoticias.pe)

VIDEO RECOMENDADO