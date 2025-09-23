Magaly Solier fue internada de emergencia en Huanta por aparente intoxicación

La reconocida actriz peruana Magaly Solier fue internada de emergencia esta tarde en el Hospital de Huanta, en Ayacucho, tras presentar un cuadro de aparente intoxicación, informaron fuentes médicas a RPP Noticias.

La artista se encuentra en la unidad de trauma shock, donde viene recibiendo atención especializada. Aunque su estado es estable, permanece en observación y bajo estricta vigilancia médica.

La madre de Magaly Solier llegó al hospital para acompañarla y brindarle apoyo emocional. Testigos señalaron que se mostró afectada, pero confiada en la recuperación de su hija.

El hospital aún no ha emitido un parte médico oficial que confirme las causas de la intoxicación ni detalles sobre su evolución.

La noticia generó gran expectativa en la población de Huanta, donde vecinos y seguidores de la actriz expresaron mensajes de solidaridad y deseos de pronta recuperación.

¿QUIÉN ES MAGALY SOLIER?

Magaly Solier (Huanta, 11 de junio de 1986) es actriz y cantautora peruana de origen quechua. Alcanzó fama internacional en 2005 con la película “Madeinusa”, dirigida por Claudia Llosa, y se consolidó en 2009 con “La teta asustada”, ganadora del ‘Oso de Oro en Berlín’, lo que la convirtió en un referente del cine peruano en el mundo.

Además de su carrera en la actuación, desarrolló una faceta musical con discos como “Warmi” (2009) y “Coca Quintucha” (2015), donde fusiona sonidos andinos con estilos contemporáneos y canta en quechua.

